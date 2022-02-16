Доха, 16 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Иракского Курдистана посетил Катар с официальным визитом. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq.

(сс) Christine und Hagen Graf Катар

По данным журналистов, 16 февраля Нечирван Барзани встретился с министром торговли и промышленности Катара Мохаммедом бин Хамадом бин Кассимом аль-Абдуллой аль-Тани и главой государства — эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

«Наши народы связаны не только общей историей. Мы разделяем стремление к миру и стабильности и просим принять нашу заинтересованность в этом», — заявил Барзани по итогам встречи с эмиром Катара.

Также в официальном заявлении правительства Иракского Курдистана подчёркивается, что в ходе переговоров были обсуждены пути развития отношений между Курдистаном и Катаром в коммерческой и промышленной сферах, а также возможность катарских инвестиций в экономику региона.