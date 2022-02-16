Екатеринбург, 16 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль инцидент с жестоким избиением двух екатеринбурженок мигрантами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил подчиненным незамедлительно возбудить уголовное дело. Он также отметил, что необходимо установить лиц, причастных к преступлению и ходатайствовать о заключении их под стражу. Ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 11 февраля. Конфликт начался в автобусе. Пятеро молодых людей начали приставать к девушке. Та позвонила матери и попросила ее встретить. Однако на конечной остановке мигранты избили обеих. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.