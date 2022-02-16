София, 16 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В течение 2021-го года Специализированная прокуратура (СП) Болгарии привлекла к ответственности по подозрению в коррупции и вымогательстве 66 должных лиц по всей стране. Об этом 16 февраля сообщает БТВ.

Чиновник

Согласно официальной информации, среди задержанных СП лиц — и чиновники местных администраций, и некоторые функционеры центральных органов власти.

«По каждому указанному случаю ведется тщательное расследование, все виновные в злоупотреблении служебным положением понесут заслуженное наказание», — заявила глава структуры Валентина Маджарова.

По некоторым данным, 16 человек из представленного списка уже получили различные сроки тюремного заключения. Предполагается, что в ближайшее время СП активизирует свою работу с судебными органами.