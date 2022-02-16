Улан-Батор, 16 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. На постройку газопровода «Союз Восток», идущего по маршруту Россия — Монголия — Китай, уйдет много времени, монгольский эксперт Бямбадэлгэрийн Батсайхан прокомментировал ИА REGNUM планы по строительству газопровода по территории Монголии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Думаю, на реализацию этого крупного проекта уйдёт много времени. Конечный потребитель газа — Китай, пока не интересуется этим проектом. Пока потребитель не заявил о готовности покупать газ из газопровода, рано радоваться», — считает монгольский исследователь международных отношений.

Как отмечает эксперт, монгольские власти громко заявляют о своем достижении в реализации проекта, тогда как в китайских СМИ эта тема не упоминается.

«Сначала надо разработать много документов со стороны России. Не стоит забывать, что Россия является не единственным поставщиком газа в КНР, если другие поставщики предложат более низкую цену, то вполне возможно, что Китай откажется от «Союз Востока». Если Китай решит покупать газ из газопровода «Союз Восток», то ему придется договариваться с Россией и Монголией. Это займет немало времени. Пока что мы делим шкуру неубитого медведя», — считает эксперт.

Также Бямбадэлгэрийн Батсайхан отметил, что газификация Монголии с помощью реализации проекта газопровода маловероятна.

«Некоторые люди положительно оценивают этот проект, отмечают, что благодаря этому проекту осуществляется газификация Монголии. Но пока не время об этом говорить. У нас населения мало. Значит потребителей газа тоже будет мало. Тем более замена угля, который является основным экспортным продуктом, природным газом — не очень хороший вариант. Конечно, с точки зрения защиты природы это будет правильным выбором. Но пока об этом говорить рано», — заключил эксперт.