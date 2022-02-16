Газификация Монголии с помощью газопровода маловероятна — мнение
Улан-Батор, 16 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. На постройку газопровода «Союз Восток», идущего по маршруту Россия — Монголия — Китай, уйдет много времени, монгольский эксперт Бямбадэлгэрийн Батсайхан прокомментировал ИА REGNUM планы по строительству газопровода по территории Монголии.
«Думаю, на реализацию этого крупного проекта уйдёт много времени. Конечный потребитель газа — Китай, пока не интересуется этим проектом. Пока потребитель не заявил о готовности покупать газ из газопровода, рано радоваться», — считает монгольский исследователь международных отношений.
Как отмечает эксперт, монгольские власти громко заявляют о своем достижении в реализации проекта, тогда как в китайских СМИ эта тема не упоминается.
«Сначала надо разработать много документов со стороны России. Не стоит забывать, что Россия является не единственным поставщиком газа в КНР, если другие поставщики предложат более низкую цену, то вполне возможно, что Китай откажется от «Союз Востока». Если Китай решит покупать газ из газопровода «Союз Восток», то ему придется договариваться с Россией и Монголией. Это займет немало времени. Пока что мы делим шкуру неубитого медведя», — считает эксперт.
Также Бямбадэлгэрийн Батсайхан отметил, что газификация Монголии с помощью реализации проекта газопровода маловероятна.
«Некоторые люди положительно оценивают этот проект, отмечают, что благодаря этому проекту осуществляется газификация Монголии. Но пока не время об этом говорить. У нас населения мало. Значит потребителей газа тоже будет мало. Тем более замена угля, который является основным экспортным продуктом, природным газом — не очень хороший вариант. Конечно, с точки зрения защиты природы это будет правильным выбором. Но пока об этом говорить рано», — заключил эксперт.