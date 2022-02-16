Финикс , США, 16 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Сенат американского штата Аризона принял 15 февраля законопроект, запрещающий прерывание беременности после 15 недель, сообщает New York Post.

Wars Капитолий штата Аризона

Закон был принят благодаря республиканскому большинству в законодательном органе штата. Против этой инициативы выступали демократы, находящиеся в меньшинстве. По их словам, такой шаг идет вразрез с конституцией. Они также заявили, что любой запрет непропорционально повлияет на бедных женщин и женщин из числа меньшинств, которые не смогут ездить в те штаты, где нет строгих законов об абортах.

Но сенатор Нэнси Барто, республиканский спонсор законопроекта, сказала, что надеется, что Верховный суд поддержит закон Миссисипи, запрещающий аборты после 15 недель, которые он сейчас рассматривает.

«Государство обязано защищать жизнь, и именно об этом этот законопроект», — сказал Барто во время дебатов. — У 15-недельного ребенка в утробе матери полностью сформированы нос, губы, веки, они сосут пальчики. Они чувствуют боль. Вот о чем этот законопроект».

В Аризоне уже действуют одни из самых жестких законов об абортах в стране, в том числе закон, который полностью запретит эту процедуру, если Верховный суд отменит постановление почти пятидесятилетней давности, закрепляющее общенациональное право на аборт.