Астана, 16 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Киностудия «Казахфильм» не умеет зарабатывать деньги на прокате собственных фильмов. Об этом 16 февраля заявил казахстанский кинорежиссер Акан Сатаев, возглавляющий предприятие с июля 2020 года, на заседании коллегии министерства культуры и спорта республики.

Kazakhfilmstudios.kz «Казахфильм»

«В прокате фильмы проваливаются и потом успешно пылятся на полках. Международные продажи также затруднены, так как элементарно почти у всего контента киностудии — это около 500 наименований — технические проблемы и проблемы с авторскими правами третьих лиц», — сказал Сатаев.

Он сообщил, что юридический отдел начал работу по многим вопросам, но на то, чтобы всё завершить понадобятся «десятилетия». Режиссёр отметил, что ранее при создании фильма, не думали, что за использование музыки нужно платить правообладателям.

Ряд фильмов, которые снимали, когда Сатаев возглавил киностудию, решили доснять, но их после съёмок снова, как считает режиссёр, «положат на полку». Он отметил, что «Казахфильм» должен научится зарабатывать не на производстве, а на продаже фильмов.

Сатаев также сообщил, что в здании кинокомпании инженерные сети не менялись с 70-х годов прошлого века. Кроме того, там за много лет развились «воровство, кумовство, непрофессионализм, бюрократия в плохом понимании, абсолютная оторванность от реалий рынка». В результате студия неэффективно тратит государственные деньги.