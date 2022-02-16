Омск, 16 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Днём 17 февраля в Омской области прогнозируется −4…−9 °С, потепление. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

По данным синоптиков, местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно в Омске прошёл сильный снегопад. Дорожные службы отчитались о ликвидации последствий непогоды.