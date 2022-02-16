Великий Новгород, , 14:08 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки в стационары госпитализировали 109 человек с COVID-19, что на 16 пациентов меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщили 16 февраля в федеральном оперштабе.

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За прошедшие сутки в регионе выявили 1099 новых случаев заражения коронавирусом, что на 58 случаев больше, чем за 14 февраля. Только в Великом Новгороде зафиксировали 602 случая заболевания ковидом. Статистика заражений в регионе снизилась, но всё равно превышает отметку в тысячу случаев в сутки.

От COVID-19, как основной причины, за сутки в регионе скончались пять человек. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки.

По выздоровлению в Новгородской области выписан за сутки 181 человек, что на 47 бывших ковид-пациентов больше, чем за 14 февраля. В регионе отмечается спад показателя выздоровления.

С начала пандемии в Новгородской области выявили 84 726 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 882 человека, а выздоровел — 70 931 человек.

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