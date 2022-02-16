Москва, 16 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития России не планирует финансировать Фонд поддержки разработки игровых проектов за счёт сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства 16 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как отмечает замглавы Минцифры России Максим Паршин, введение «каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается». По его словам, Россия принимает активное участие в «перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний», поэтому «не будет принимать каких-либо односторонних решений».

Ранее «КоммерсантЪ» опубликовал информацию, что правительство рассматривает вариант, при котором фонд поддержки патриотических видеоигр будет финансироваться за счёт налога на зарубежные площадки дистрибуции. В том числе Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других.