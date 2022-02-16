Москва, 16 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Рост частного автовладения в России создаёт тяжёлую нагрузку на транспортную сеть. Об этом 16 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Госдуме.

Government.ru Марат Хуснуллин

«У нас очень опасная ситуация с развитием городов с пользованием личног транспорта. Объясню почему. За 10 лет пользование общественным транспортом снизилось на 19%. Люди пересели на частные автомашины. А дорог на 19% не построили больше», — заявил Хуснуллин.

По его словам, если в России не будут приняты «кардинальные меры по развитию общественного транспорта, по строительству инфраструктуры, по новым подходам к развитию агломераций и малых населённых пунктов, то мы неминуемо зайдём в пропасть».

«И вот как ни странно, но ключевым здесь фактором влияния на этот процесс являются парковочные пространства. Поэтому она требует серьёзного вдумчивого подхода — мы с регионами это обсуждаем. Я лично с каждым губернатором при встрече задаю вопрос, какая у него политика по парковочному пространству. К сожалению, многие не могут ответить», — указал он.