Абу-Даби, 16 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) поделился мнением о своём пребывании в Дубае (ОАЭ). Соответствующую информацию приводит издание StarHit 16 февраля.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

По словам музыканта, ему весьма комфортно на новом месте жительства, поэтому он не планирует возвращаться на родину в ближайшее время. Также россиянин отметил, что недавний переезд за границу никак не сказался на его занятии творчеством.

Напомним, что в ноябре 2021 года стало известно о том, что Моргенштерн тайно уехал из России из-за обвинений в продаже наркотиков. На текущий момент рэпер пребывает на территории ОАЭ.