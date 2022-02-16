Ташкент, 16 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев «ни разу не клал в карман деньги народа». Об этом он сам сообщил 16 февраля на встрече с журналистами.

Ташкент

«Я работаю уже 3,5 года (мэром) и за это время не предал государство даже на один сум, — отметил он. — Могу сказать это именем своих детей, если предал хотя бы на один сум. Из своего кармана добавлял, из того, что зарабатывал сам (Артыкходжаев-крупный бизнесмен), но у государства не взял ни копейки».

По его словам, до того, как стать мэром города, у него было 35 автомобилей.

«Я очень люблю машины. Сейчас осталось шесть. Скоро еще один автомобиль выставлю на аукцион, на эти деньги проведем операции детям с пороком сердца», — сообщил градоначальник.

Он указал, что «моя вина в том, что оказывается нужно говорить о том хорошем, что делаешь».

«Мой грех в том, что я не говорил. На Сергелях (район в Ташкенте) людям подарил 400 квартир. Тем, у кого не было жилья, которые жили в подъездах. Лучше бы я говорил об этом. Сегодня я жалею, что не говорил. Но можете быть уверены, что я ни разу не клал к себе в карман деньги народа», — заключил Артыкходжаев.