Хмеймим, Сирия, 16 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Российские военные самолёты Ту-22М3 и МиГ-31к с авиационным комплексом «Кинжал» прибыли на сирийский аэродром «Хмеймим» для участия в военно-морском учении. Видеозапись с прибытием истребителей опубликована на канале российского оборонного ведомства в YouTube.

Alex Beltyukov Ту-22М3

Истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и дальние бомбардировщики Ту-22М3 будут участвовать в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ, которое пройдёт в восточной части Средиземного моря, уточняет пресс-служба Минобороны РФ.

Основная цель учений — отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане. Также будет отработано противодействие военным угрозам с морских и океанских направлений по отношению к РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках плановых учений два корвета Тихоокеанского флота провели морской бой с условным противником в Охотском море.

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