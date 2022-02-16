Москва, 16 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. У мэрии Москвы возник спор с «Автодором» о необходимости установки камер фотовидеофиксации на участках ЦКАД. Дептранс считает, что камеры необходимы для снижения аварийности и предложил «Автодору» установить шесть комплексов фиксации нарушений на 23-километровом участке ЦКАД. Однако балансодержатель дороги — ГК «Автодор» в лице Вячеслава Петушенко отказывается их ставить, мотивируя это тем, что на платных трассах нужно ездить быстро.

Гибдд.рф На трассе

Согласно данным ГИБДД, в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, аварийность на ЦКАД выроста в разы. За 2021 год количество ДТП на этой дороге увеличилось на 82 случая — до 105 (+356%), а смертность выросла на чудовищные 416% (с 6 до 31 погибших). Количество раненых также увеличилось в несколько раз: с 34 до 118.

Обратим внимание, что 41% ДТП на ЦКАД произошли по причине нарушений, связанных со скоростным режимом, на такие ДТП приходится 27% всех погибших на этой дороге.

И это не первый случай в нашей стране, когда платная трасса превращается в полигон для испытания скорости автомобилей. Даже при разрешенных 110 км/ч (а с учетом нештрафуемого порога +20 и все 130 км/ч) все равно находятся те, кто превышает допустимый предел. При таком режиме езды законопослушные водители, очевидно, будут мешать их «полету». В этом случае «гонщикам» приходится либо совершать опасные маневры на высокой скорости, либо требовать от других водителей пропустить их вперед, что тоже может быть небезопасно: это чревато, как минимум, недовольством соседей по дороге и, как максимум, может привести к аварии.

При этом нужно понимать, что последствия аварий, которые произошли на высокой скорости, гораздо тяжелее, чем при столкновениях на более низких скоростях: по данным Всемирной организации здравоохранения, увеличение средней скорости на 1% повышает риск ДТП со смертельным исходом на 4%, а риск аварии с тяжелыми последствиями — на 3%. При столкновениях с автомобилем, который ехал на скорости 65 км/ч, пешеходы гибнут в 4,5 раза чаще, чем те, кого сбили на 50 км/ч. А скорость на платных магистралях выше этого значения вдвое.

Cогласно декабрьскому исследованию влияния камер фотовидеофиксации (ФВФ) на безопасность дорожного движения Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, комплексы фотовидеофиксации наиболее эффективны именно в борьбе с ДТП, в которых основным фактором является нарушение скоростного режима.

Ученые выяснили, что установка камер ускоряет снижение ключевых показателей аварийности: число ДТП начинает уменьшаться в два раза быстрее, чем в среднем на дорогах на дорогах, а количество погибших — в 3−6 раз быстрее. Количество погибших в местах установки камер сокращается на 70%, а количество раненых — на 40−55% в зависимости от сезона. Число ДТП зимой снижается на 50%, а летом — на 54%.

При этом эксперты уверены, что установка комплексов — не панацея. На ЦКАД есть вопиющие инженерные недочеты, устранение которых совершенно необходимо для безопасного движения. На ЦКАД очень много пересечений с другими автодорогами, где и происходят чаще всего аварии. Кроме того, на ЦКАД есть пешеходные переходы, и даже ж/д переезд, что совершенно несовместимо со скоростной трассой. Безусловно, необходимо устранить все инфраструктурные факторы аварийности, к решению проблемы смертности на дорогах нужно подходить комплексно.

Добавим, что в 2020 году глава «Автодора» предлагал повысить скоростной лимит на платных трассах, в том числе на ЦКАДе, до 150 км/ч. Он заявлял, что «такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час».