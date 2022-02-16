Газа, Палестина, 16 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб в результате обрушения тоннеля группировки ХАМАС, построенного вблизи границы с Израилем и Египтом. Об этом 16 февраля сообщает информационное агентство Quds.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

По данным журналистов, тоннель использовался для контрабандной торговли и в военных целях.

Издание цитирует заявление одной из группировок (военное крыло движения ХАМАС), члены которой сообщили о гибели одного из своих бойцов в результате инцидента.

«Мы оплакиваем Мухаммеда Ашрафа Абеда, который истек кровью в результате инцидента в Рафахе. Его тело было извлечено из обрушившегося тоннеля сил сопротивления», — говорится в сообщении группировки.