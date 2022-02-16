Москва, 16 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В проблеме обеспечения жильем детей-сирот отдельное внимание следует уделить формированию очереди. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Первое, с чего надо начинать в вопросах обеспечения детей-сирот жильем, это сформировать очередь. Потому что очередей, как таковых, прозрачных, нет. Дети-сироты стоят на очереди по десять и более лет. Кто-то первым стоит в очереди, но квартиру не получает. А получают те, кто позже встал, даже по времени», — сказал Володин.

В этой связи он отметил прозрачность в этих вопросах.

В целом Володин призвал парламентариев проработать вопрос обеспечения детей-сирот жильем всесторонне, в том числе, отметил необходимость принятия законодательных инициатив и поправок, подзаконных актов.

Так, в фокусе внимания будут финансовые возможности конкретных регионов, а также правила выделения жилья — сейчас не более 25% жилья выделяется для детей-сирот в одном доме.