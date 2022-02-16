Бишкек, 16 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Министерство образования Киргизии должно сделать обязательным элементом школьной формы национальный мужской головной убор — киргизский калпак. Об этом заявил депутат Тазабек Икрамов на заседании республиканского парламента сегодня, 16 февраля.

Mr. Theklan Киргизские аксакалы в национальных головных уборах

По словам народного избранника, при этом учащиеся младших классов должны будут носить головные уборы одного цвета, а старшеклассники — другого.

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Также парламентарий выразил мнение, что образовательному ведомству необходимо включить в учебную программу во всех школах Киргизии уроки игры на национальном музыкальном инструменте — комузе.

ИА REGNUM напоминает, что 29 июня 2016 года парламент Киргизии учредил День ак калпака, который теперь ежегодно отмечается 5 марта. В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, пропагандирующие киргизский национальный головной убор.

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