В парламенте Киргизии предлагают обязать школьников носить калпак
Бишкек, 16 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Министерство образования Киргизии должно сделать обязательным элементом школьной формы национальный мужской головной убор — киргизский калпак. Об этом заявил депутат Тазабек Икрамов на заседании республиканского парламента сегодня, 16 февраля.
По словам народного избранника, при этом учащиеся младших классов должны будут носить головные уборы одного цвета, а старшеклассники — другого.
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Также парламентарий выразил мнение, что образовательному ведомству необходимо включить в учебную программу во всех школах Киргизии уроки игры на национальном музыкальном инструменте — комузе.
ИА REGNUM напоминает, что 29 июня 2016 года парламент Киргизии учредил День ак калпака, который теперь ежегодно отмечается 5 марта. В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, пропагандирующие киргизский национальный головной убор.
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