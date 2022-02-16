Москва, 16 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Правительство уже приняло необходимые поправки для того, чтобы регионы могли регулировать парковочные пространства в городах. Об этом 16 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Госдуме.

Kremlin.ru Марат Хуснуллин

«Мы столь много приняли законов, нормативных актов, что регионы их просто не успевают изучить. Ключевой вопрос, который сейчас надо наладить — это все поправки, которые мы приняли, каждого депутата я очень прошу на местах объяснять», — заявил Хуснуллин.

«Почему я делаю на этом акцент? Мы приняли решение в прошлом году и передали право определения парковочного пространства в регион. Регион сам определяет», — указал он.