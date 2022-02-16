Бишкек, 16 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Руководство Киргизии должно ставить вопрос о двойном гражданстве с Россией, если там вынуждают киргизских трудовых мигрантов принять российское гражданство. Об этом заявил депутат Адахан Мадумаров на заседании республиканского парламента.

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«Нужно создать совместную межпарламентскую киргизско-российскую комиссию. Или нам тут надо создать комиссию и ездить по крупным городам — знакомиться с проблемами киргизстанцев, работающих в России», — сказал он.

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Депутат Дастан Бекешев отметил, что находящимся в России трудовым мигрантам из Киргизии приходится раз в три месяца проходить обязательный медицинский осмотр, стоимость которого составляет 6 тысяч рублей.

«Тысячи киргизстанцев вынуждены стоять в очередях на медосмотр. Надо открыто говорить: либо мигранты должны уехать из России, либо получать там гражданство. В таком случае нужно рассмотреть вопрос двойного гражданства», — подчеркнул он и призвал правительство заключить соответствующее соглашение с Россией.

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