Уфа, 16 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Создание в столице Башкирии единой управляющей компании «Моя Уфа» одобрил городской совет. Об этом стало известно 16 февраля на заседании Совета городского округа Уфа.

PublicDomainPictures Уборка снега

По словам замглавы администрации города Кирилла Чистякова, компания будет заниматься решением вопросов местного значения, среди которых надлежащее содержание межквартальных проездов многоквартирных домов, придомовых территорий, содержание и обслуживание универсальных спортивных площадок, детских игровых площадок, иллюминаций и архитектурной подсветки фасадов зданий, а также содержание незанятых нежилых помещений и незаселённых жилых помещений муниципального фонда.

Единую управляющую компанию намерены создать в форме общества с ограниченной ответственностью со 100% участием Уфы.

«Создание в организационно-правовой форме ООО — это необходимость организации работы по управлению многоквартирными домами вместо городских управляющих организаций, которые находятся сейчас в стадии банкротства», — сообщил Чистяков, подчеркнув, что целью компании не является извлечение прибыли.

Он также отметил, что все деньги, которые будут поступать от жителей, планируют направить на обслуживание придомовых территорий и многоквартирных домов. При этом финансовая поддержка ООО «Моя Уфа» из бюджета города будет осуществляться «в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, направленных на решение вопросов местного значения».

«Денежные средства из городского бюджета будут выделять только на надлежащее содержание детских игровых площадок, хоккейных коробок, обслуживание иллюминации, архитектурной подсветки фасадов зданий. Это позволит обеспечить надлежащее содержание и безопасность их эксплуатации», — сообщил Чистяков.