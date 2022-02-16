Ярославль, 16 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля проголосовал за изменение способа избрания городских депутатов, отказавшись от смешанной системы в пользу одномандатной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Заседание муниципалитета Ярославля

Теперь городских депутатов будут избирать так же, как это было до 2012 года — только по одномандатным округам. Голосованию депутатов предшествовали публичные слушания и опрос, проведённый Институтом развития стратегических инициатив. В нем приняли участие более 12 тысяч человек.

«Количество людей, которое вовлекли в процесс обсуждения изменений в устав, было беспрецедентно велико. Я во многих слушаньях участвовал и могу сказать, что доселе ни одного вопроса так широко не обсуждалось. И многие средства массовой информации у себя на сайтах публиковали опросы, в телеграм-каналах, соцсетях. То есть выборка для анализа мнения жителей по данному вопросу была очень большая на самом деле. Здесь хотелось бы добавить, что депутаты провели определённую работу в округах. Нашим коллегам — Овод Евгении Александровне и Каширину Анатолию Анатольевичу, здесь, наверное, слова благодарности за то, что они мобилизовали своих сторонников и у нас увеличилось количество людей, вовлечённых в процесс обсуждения», — сказал председатель комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин.

После изменения системы выборов количество округов в Ярославле увеличится, а сами округа станут меньше. В каждом округе будет избран только один депутат. При прежней системы в округе могло быть от одного до трёх депутатов. Как отмечают сторонники изменений, это запутывало жителей. Новая система будет более понятной для избирателей.

«Когда я первый раз в 2004 году избирался, у нас было много представителей общественных организаций, главврачей больниц, директоров школ. И вот уменьшение количества избирателей в округе как раз и поможет этим социально-активным людям, председателям ТОСов, КОСов попробовать свои силы, оставаясь беспартийными. И когда 12 тысяч избирателей и 24 тысячи избирателей — это большая разница. 12 тысяч избирателей можно и ногами обойти, хоть с завтрашнего дня начиная», — сказал депутат муниципалитета Алексей Малютин.

По словам председателя муниципалитета Артура Ефремова, конкуренция на выборах при новой системе только вырастет.

«Одномандатный округ — это ещё более конкурентная борьба. Один голос может решить участь кандидата», — сказал Артур Ефремов.

Депутаты считают, что новая система выборов позволит концентрироваться на развитии городского хозяйства. Представители КПРФ и «Справедливой России» высказывали мнение, что отказ от партийных списков ухудшит шансы оппозиции на избрание. Другие депутаты отвергали этот тезис. Стоит отметить, что именно по одномандатной системе ранее в муниципалитет избирались такие яркие представители оппозиции как Евгений Урлашов, Александр Цветков и Александр Симон.

Как изменится соотношение политических сил в результате реформы, станет ясно в сентябре, когда состоятся очередные выборы в муниципалитет.