В Ярославле отменили партсписки на выборах в муниципалитет
Ярославль, 16 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля проголосовал за изменение способа избрания городских депутатов, отказавшись от смешанной системы в пользу одномандатной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Теперь городских депутатов будут избирать так же, как это было до 2012 года — только по одномандатным округам. Голосованию депутатов предшествовали публичные слушания и опрос, проведённый Институтом развития стратегических инициатив. В нем приняли участие более 12 тысяч человек.
После изменения системы выборов количество округов в Ярославле увеличится, а сами округа станут меньше. В каждом округе будет избран только один депутат. При прежней системы в округе могло быть от одного до трёх депутатов. Как отмечают сторонники изменений, это запутывало жителей. Новая система будет более понятной для избирателей.
По словам председателя муниципалитета Артура Ефремова, конкуренция на выборах при новой системе только вырастет.
Депутаты считают, что новая система выборов позволит концентрироваться на развитии городского хозяйства. Представители КПРФ и «Справедливой России» высказывали мнение, что отказ от партийных списков ухудшит шансы оппозиции на избрание. Другие депутаты отвергали этот тезис. Стоит отметить, что именно по одномандатной системе ранее в муниципалитет избирались такие яркие представители оппозиции как Евгений Урлашов, Александр Цветков и Александр Симон.
Как изменится соотношение политических сил в результате реформы, станет ясно в сентябре, когда состоятся очередные выборы в муниципалитет.