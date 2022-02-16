Оренбург, 16 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Законодательное собрание Оренбургской области 16 февраля большинством голосов отказалось вводить поименное голосование, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://zaksob.ru Законодательное собрание Оренбургской области

Депутаты отказались принимать постановление о раскрытии поименного голосования. Проект документ в Заксобрание был внесен фракцией КПРФ.

Авторы предлагаемого проекта постановления отметили, что он направлен на увеличение гласности в работе Законодательного собрания. Поименное голосование депутатов осуществляется по вопросам, которые не относятся к сведениям, составляющим государственную либо иную охраняемую законом тайну, не содержат другой конфиденциальной информации. В таких условиях представляется целесообразным осуществлять опубликование результатов поименного голосования на официальном сайте регионального парламента без всяких ограничений.

«Предлагаемый проект постановления усилит связь депутатов с избирателями, которые будут видеть результаты деятельности своих представителей в областном парламенте и смогут соотнести итоги голосования по проектам законов и постановлений с предвыборными обещаниями кандидатов и политических партий», — считает фракция КПРФ.

Между тем вице-спикер Александр Куниловский назвал инициативу оппозиции нелогичной. Он отметил, что «Единая Россия» голосует всегда «монолитно», и ей не надо отчитываться. «Зачем вам детали? Чтобы выдергивать фамилию и ковырять ее в соцсетях?», — задал политик вопрос авторам проекта.

Против поименного голосования выступили 29 депутатов, одобрили документ 17 депутатов.