Сеул, , 13:30 — REGNUM Представители Южной Кореи и Ирана провели консультации на рабочем уровне, в ходе которой обсудили способы решения проблемы иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в соответствии с санкциями США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что с иранской стороны в переговорах приняли участие представители банков, государственной нефтяной компании и министерства нефти, а с южнокорейской — представители правительства и финансово-промышленных групп.

В ходе двухдневных встреч стороны обсудили способы разморозки средств и возобновление торговли нефтью в рамках подготовки к потенциальному ослаблению американских санкций в отношении Ирана.