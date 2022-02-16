Архангельск, , 13:30 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили более 3,3 тысяч носителей коронавируса, 198 человек госпитализированы, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«На протяжении недели, за исключением выходных дней, ежедневно выписываются с больничных от полутора до двух с половиной тысяч человек. Это говорит о том, что абсолютное большинство тех, кто заболел 7−10 дней назад, благополучно прошли лечение и выздоровели. И это не может не радовать, ведь если обратиться к периоду весны 2020 года, когда мы только столкнулись с коронавирусом, выздоровление зачастую проходило не так легко, и на лечение требовалось значительно больше времени, — отметил глава областного минздрава Александр Герштанский. — В то же время это не повод расслабляться, ведь и сегодня есть пациенты, которые переносят инфекцию тяжело».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 179 284 случая COVID-19.