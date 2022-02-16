Чита, , 13:29 — REGNUM Доступность дошкольного образования в Забайкальском крае благодаря принимаемым со стороны государства мерам растет. В 2019—2021 годах количество дошкольников, получающих образование в частных образовательных организациях на территории региона, увеличилось на 67%. Однако в результате проверки использования средств, направленных на поддержку частного дошкольного образования, выявлены недостатки нормативного регулирования и использования дополнительных мест, влияющие на социально экономическую результативность проекта. Об этом 16 февраля сказано в официальном сообщении счётной палаты Забайкальского края.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Что касается законности и эффективности предоставления субсидий на возмещение затрат по нормативам, установленным для муниципальных образовательных организаций (всего в 2019—2020 годах из бюджета края на эти цели направлено 147,4 млн рублей), то нарушений здесь проверявшие на выявили.

По их мнению, частичной корректировке нуждаются лишь региональные нормативные правовые акты, содержащие избыточные и неопределенные требования к предпринимателям — получателям господдержки.

Вопросы возникли к результативности предоставления субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

"В 2020—2021 годах из бюджета края на эти цели направлено 10,4 млн рублей. За счет господдержки двумя предпринимателями созданы 84 дополнительных места, которые уже должны были распахнуть свои двери для маленьких посетителей. Но в ходе проверки выяснилось: востребованы только 76% от числа созданных мест несмотря на то, что размер родительской платы за их посещение ограничен той же суммой, что и в муниципальных детских садах (3 400 рублей в месяц). Это свидетельствует о недостаточной результативности расходов», — пояснили в краевой Счётной палате.

По оценке контролеров, причины сложившейся ситуации кроются в отсутствии эффективного механизма взаимодействия краевого минобразования с получателями субсидий и низком уровне информационного освещения о наличии вакантных мест в частных детских садах.

«Родители попросту не знают, что можно отдать ребенка в определенные коммерческие сады города на льготных условиях. И, отдавая чадо в частный садик не стоит опасаться потерять место в очереди в муниципальное дошкольное учреждение после достижения им возраста 3 лет.

Очередь сохраняется — это предусмотрено действующим административным регламентом по оказанию услуги! В нормативном регулировании на уровне края здесь также был зафиксирован ряд недостатков, в том числе, содержащих риски невозможности применения мер ответственности к «недобросовестным» получателям средств, влияющих на эффективность предоставления субсидии в целом», — пояснили в КСП.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Забайкалье ввело в действие 16 объектов дошкольного образования на 636 мест. Таким образом доступность дошкольного образования выросла с 88% до 90,7%.

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