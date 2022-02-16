Москва, 16 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В среду, 16 февраля на юбилейном X Съезде «Молодой Гвардии Единой России» был анонсирован запуск Молодежных штабов общественной поддержки и Молодежных избирательных штабов МГЕР.

Дарья Драй, ИА REGNUM Молодая гвардия и Единая Россия

На Съезде с приветственным словом выступил Секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что в период избирательной кампании 2021 года работа штабов общественной поддержки «Единой России» доказала свою эффективность. В большинстве своем в них работали молодые люди, представители молодёжных организаций. С этого года «Молодая Гвардия» начнет открывать Молодежные избирательные штабы в выборных регионах.

Они будут осуществлять технологическое сопровождение участия молодых кандидатов до 35 лет в избирательных кампаниях и наблюдение на выборах, создадут молодежный контрпропагандистский центр, будут вести контроль информационной, мобилизационной и электоральной деятельности. Молодежные штабы общественной поддержки будут вовлекать в повестку Партии и аккумулировать молодежные общественные и студенческие организации, формировать и дополнять предложения от молодежи в Народную программу «Единой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, X Съезд «Молодой Гвардии Единой России» проходит в Одинцовском районе Московской области. Участие в главном политическом событии организации принимают более 100 представителей МГЕР со всей страны. В ходе Съезда введена обновленная система рейтингования региональных отделений, запущена линейка новых проектов и принята целостная концепция развития до 2024 года.

Напомним, в 2021 году штабы общественной поддержки «Единой России» открылись по всей стране. В состав штабов вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, некоммерческих организаций, организаций молодежи, инвалидов, ветеранов и многодетных семей. Участники проводили прием граждан, в ходе круглых столов и стратегических сессий осуществляли сбор предложений в Народную программу «Единой России» на выборах в Государственную Думу.