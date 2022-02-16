Москва, , 13:26 — REGNUM Решение проблемы детей-сирот требует, в свою очередь, решения трёх системных вопросов на уровне законодательства. Об этом 16 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Госдуме.

Марат Хуснуллин Kremlin.ru

«Для решения детей-сирот нужно принять три системных решения. Решение первое — посмотреть ещё раз законодательство, и его с определёнными поправками изменить. Потому что там много очень технических деталей и наложений, кто получил, нуждающийся или не нуждающийся, там десятки вопросов, на которые надо отвеить на законодательном уровне», — заявил Хуснуллин.

Второе возможное решение связано с нормами заселения детей-сирот в один дом.

«Второе — для того, чтобы реально строить и реально организовать это жильё… мы предлагали дать право регионам до 50%заселять (сегодня до 25% — прим. ИА REGNUM) — именно право, а не обязанность. Не было поддержано это решение, но ряд регионов мне говорили — вы хоть нас расстреляйте, но при том количестве домов мы не можем эту задачу решить. Давайте тоже решать эту задачу», — пояснил Хуснуллин.Третья проблема, по его словам, связана с финансовым обеспечением.

«Давайте в бюджете примем решение, сколько будем добавлять на это денег, и всё. Вот три блока вопроса, и проблема будет решена», — подчеркнул он.

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