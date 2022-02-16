Москва, , 13:26 — REGNUM Перебегавшую дорогу на красный сигнал светофора девушку сбил автомобиль, сообщает 16 февраля пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Светофор

Инцидент произошёл в утреннее время на Чертановской улице возле дома 1 корпус 1. Уточняется, что пострадавшей 25 лет, она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Медики диагностировали у девушки различные травмы.

Также в инспекции опровергли данные ряда телеграм-каналов о том, что в данной аварии пострадал ребёнок.

«Девушка находилась одна, в ДТП больше никто не пострадал», — говорится в информации.