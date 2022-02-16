Лос-Анджелес, США, , 13:25 — REGNUM Рэпер Snoop Dogg заявил, что Death Row Records станет «NFT-лейблом». Об этом 16 февраля пишет Billboard.

Snoop Dogg Eva Rinaldi

Как отмечает рэпер, лейбл станет первой крупной звукозаписывающей компанией, которая будет выпускать музыкантов в метавселенной. «Точно так же, как Death Row сломал индустрию, когда мы были первым независимым и крупным лейблом, я хочу быть первым и крупным в метавселенной», — говорит Snoop Dogg.

ИА REGNUM напоминает, что Snoop Dogg выкупил права на Death Row Records в феврале 2022 года. Тогда же рэпер выпустил на лейбле свой 20-й альбом B.O.D.R.

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