Лос-Анджелес, США, 16 февраля 2022, 13:25 — REGNUM Рэпер Snoop Dogg заявил, что Death Row Records станет «NFT-лейблом». Об этом 16 февраля пишет Billboard.
Как отмечает рэпер, лейбл станет первой крупной звукозаписывающей компанией, которая будет выпускать музыкантов в метавселенной. «Точно так же, как Death Row сломал индустрию, когда мы были первым независимым и крупным лейблом, я хочу быть первым и крупным в метавселенной», — говорит Snoop Dogg.
ИА REGNUM напоминает, что Snoop Dogg выкупил права на Death Row Records в феврале 2022 года. Тогда же рэпер выпустил на лейбле свой 20-й альбом B.O.D.R.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.
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