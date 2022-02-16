Красногорск, , 13:23 — REGNUM В среду, 16 февраля на X Съезде «Молодой Гвардии Единой России» была утверждена концепция развития организации и линейка реализуемых проектов до 2024 года. В частности, МГЕР запустит Лигу политических дебатов, проект «Молодые кандидаты», «Волонтерство», проект по правовой защите студентов.

Молодая гвардия и Единая Россия

Председатель Координационного Совета МГЕР Антон Демидов подчеркнул, что МГЕР будет развивать политические проекты, отвечающие на запрос молодежи и общества в целом.

«Мы намерены по всем направлениям усилить политический блок: дебаты, подготовку кандидатов, политический активизм. Считаем необходимым поддерживать участие молодежи в открытых нешаблонных дебатах, привлекать активную молодежь к выражению гражданской позиции в законной форме, наращивать компетенции будущих политиков из числа МГЕР во взаимодействии с избирателями, работать в информационном пространстве не только в ходе выборов, но проводить системную работу по развитию безопасного интернета», — отметил Антон Демидов.

В частности, усилится работа «Антифейковых отрядов»: существующая сетка интернет-активистов будет активна не только в период избирательных кампаний. Молодогвардейцы займутся работой по предотвращению распространения в сети противоправного контента, борьбой с чатами, занимающимися реализацией запрещенной продукции, эпизодами кибербуллинга и фейками о вакцинации.

Также «Молодая Гвардия» сохранит пятилетнюю традицию награждения детей, проявивших лучшие качества и спасших жизни других людей, специально учрежденной МГЕР наградой «Юный герой».

Принятые на X Съезде обновления затронули и организационную структуру МГЕР. Так, был расширен и обновлен состав Координационного Совета, создан Политический совет организации, принята обновленная система рейтинга региональных отделений.

Напомним, X Съезд «Молодой Гвардии Единой России» проходит в подмосковной Кубинке на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России. Участие в главном политическом событии организации принимают более 100 представителей МГЕР со всей страны. Согласно Уставу МГЕР, Съезд является высшим руководящим органом, который созывается Координационным Советом не реже одного раза в три года.

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