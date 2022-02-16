Астана, 16 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Сотрудники сразу нескольких предприятий в городе Жанаозене на западе Казахстана объявили забастовку, требуя повысить им зарплаты. Об этом сообщил глава (аким) Мангистауской области Нурлан Ногаев в соцсети Instagram.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

«В данное время в Жанаозене находится глава компании «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, который встречается с трудовыми коллективами и разъясняет сложившуюся ситуацию и меры по их решению», — сообщил Ногаев.

Он отметил, что протестующие бурильщики выдвинули более десятка требований, одно из которых повысить заработную плату до 1 млн тенге (около 180 тыс. рублей). Аким заявил, что бурильщикам постоянно поднимают зарплату, которая в 2021 году составила 887 тыс. тенге (около 160 тыс. рублей).

Ногаев признал, что проблемы в регионе есть, но не получится всех трудоустроить в нефтегазовую отрасль. Аким также заявил, что проблемы в регионе решаются, будут созданы новые рабочие места, но это не получится сделать быстро. Он призвал население не поддаваться на провокации.

Напомним, массовые беспорядки в Казахстане, которые захлестнули ряд городов в январе, начались с протестов в Жанаозене и Мангистауской области.