Ташкент, , 13:22 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева пройдет видеоселекторное совещание по вопросам поддержки животноводческой отрасли. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Животноводство занимает важное место в обеспечении продовольственной безопасности, наращивания производства мяса, молока и яиц за счет широкого применения передовых технологий в сфере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждались работы, проводимые в машиностроительной отрасли и приоритеты на 2022 год.