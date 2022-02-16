Минск, 16 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Белорусская сторона предлагала представителям стран-участниц ОБСЕ обсудить участие в наблюдении за референдумом по внесению изменений в конституцию, но они отказались. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в ходе пресс-конференции.

See2me.ru Владимир Макей

Он отметил, что страны-участницы ОБСЕ не обязаны — в соответствии с Копенгагенским документом — приглашать представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)для наблюдения за референдумом. Несколько месяцев назад Минск прорабатывал этот вопрос с контрагентами из стран ОБСЕ, им предлагалось приехать страну, чтобы обсудить участие наблюдателей от БДИПЧ.

По словам Макея, в Белоруссии получили следующий ответ: представители ОБСЕ контактируют с руководством БДИПЧ, и «они не намерены участвовать в наблюдении за референдумом».

Он добавил, что приглашать подобные структуры для наблюдения не имеет смысла, так как доклады миссии БДИПЧ ОБСЕ по итогам электоральных кампаний пишутся заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии запланирован 27 февраля.

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