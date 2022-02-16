Вашингтон, 16 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Американский певец Трей Сонгз (Тремейн Олдон Неверсон) стал фигурантом дела об изнасиловании. Соответствующую информацию приводит Complex 16 февраля.

Скриншот YouTube Трей Сонгз

Исполнителя подозревают в совершении сексуального насилия над некоей Джейн Доу, заявившей о близости с Сонгзом в 2016 году. Также известно, что адвокат певца подал ответное ходатайство в суд, в котором уличил представителей обвинителя в даче взятки свидетелю.

Напомним, что Трей Сонгз начал свою карьеру в 2003 году. За это время музыкант успел выпустить семь студийных альбомов.