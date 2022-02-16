Москва, 16 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Проблему детей-сирот при текущем законодательстве решить гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом 16 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Госдуме.

Mos.ru Марат Хуснуллин

«Законодательно приняты решения, кого признавать детьми-сиротами, кто нуждающиеся. Мы хорошими намерениями, действительно, приняли такое решение. Сегодня у нас 299 тыс. детей-сирот. Давайте возраст их разложим — из них до 23 лет, от 18 до 32 — около 200 тыс. А около 100 тыс. — это те, которым от 23 до 40 лет. И часть этих людей давно состоялись, давно имеют своё жильё, давно имеют работу. Но имеют это право по закону, что, наверное, конечно, справедливо», — заявил Хуснуллин.

«Цена вопроса для страны решения этой проблемы составляет 300 млрд. Для понимания: мы в год тратим на чистую воду 35 млрд, мы тратим в год на все решения жилищных проблем 10 млрд», — указал он.

По его словам, отдельный сложный вопрос связан с расселением.

«Сегодня благими намерениями абсолютно правильно написали, что нельзя селить детей сирот более 25% в один дом. Но у нас есть ряд регионов и ряд населённых пунктов на 1120 городов, в которых последние 10 лет не строилось ни одного дома. Куда нужно расселять этих детей-сирот?» — подчеркнул Хуснуллин.