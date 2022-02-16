Симферополь, 16 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Автомобиль, принадлежащий, предположительно, депутату Госсовета Крыма, совершил наезд на пожилую женщину, от травм она погибла. 73-летнюю женщину без сознания обнаружили прохожие на улице Ленина в Симферополе вечером 14 февраля. Её доставили в больницу, где она скончалась. Перед этим пострадавшая успела сообщить, что её сбила машина.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автомобиль, на котором был совершён наезд на пешехода, полиция установила благодаря камерам. Автомобиль марки BMW, как выяснилось, по предварительным данным, принадлежит одному из депутатов Госсовета Крыма, члену фракции «Единая Россия». Подозреваемый уже задержан. Изначально он дал признательные показания, но позже отказался от них и даже назвал другую дату рождения и место работы, сообщает телеграм-канал Baza.

Данные о задержании подозреваемого в ДТП подтвердил местному изданию «Крыминформ» источник в правоохранительных органах. Имя задержанного не назвали, но дата рождения совпадает с датой рождения депутата.

Официальных комментариев от правоохранительных органов в связи с происшествием пока не поступало.

Добавим, что, согласно отчету о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год депутата, о котором идёт речь, сведения о наличии какого-либо транспортного средства отсутствуют.