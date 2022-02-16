Кострома, 16 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В поликлиники Костромы и колл-центр 122 Центра общественного здоровья и медицинской профилактики трудоустроили 141 студента медицинских колледжей из Ярославля, Иванова и Кирова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Костромской области.

Наталья Диева ИА REGNUM В костромской поликлинике

Студенты 4 курса принимают звонки на горячей линии по коронавирусу, учащиеся 5 и 6 курсов медакадемий работают медсёстрами и фельдшерами в поликлиниках города. По мнению департамента, привлечение учащихся к работе поможет снизить напряжение в первичном звене здравоохранения.

Ранее горожане жаловались на «бесконечные» очереди в поликлиниках, 6−8 часовые попытки вызвать врача и узнать результаты ПЦР-тестов. Нагрузка врачей выросла в основном за счёт выездов на дом и необходимости обзванивать амбулаторных пациентов с COVID-19.

Вероятно, привлечение студентов увеличит доступность медпомощи для костромичей. Однако всех проблем это не решит. В поликлиниках города работают более 1000 врачей и специалистов среднего звена. Нехватка кадров оценивается на уровне 60 специалистов. При этом, от 25 до 40% сотрудников поликлиник находятся на больничках по ОРВИ и ковиду. Точное количество болеющих в департаменте сообщить не смогли.

Согласно статистике оперштаба, количество заражений коронавирусом в Костромской области остановилось и не превышает 1100 в день. По прогнозам инфекционистов, дальше горожанам стоит ждать постепенного снижения заболеваемости.