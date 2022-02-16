Одинцово, Московская область, , 13:18 — REGNUM В среду, 16 февраля на юбилейном X Съезде «Молодой Гвардии Единой России» в новом формате воссоздан Политический совет, куда вошли руководители структурных подразделений МГЕР и представители партии «Единая Россия», всего 12 человек.

Молодая гвардия и Единая Россия

В их числе Артем Туров (зампредседателя ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками), Александр Толмачев (депутат Государственной Думы и руководитель МГЕР Московской области), Виктория Федосова (финалист конкурса «Лидеры России. Политика», руководитель международного направления МГЕР), Сергей Плешков (замруководителя департамента образовательных проектов Управления политической работы ЦИК ЕР), Динар Бариев (депутат Госсовета Татарии, федеральный координатор МГЕР), Дамир Утарбеков (депутат Законодательного собрания Челябинской области) и другие.

Ранее Политический совет существовал в МГЕР до 2010 года и состоял в основном из представителей региональных отделений МГЕР.

Избранный на Съезде Председатель Координационного Совета МГЕР Антон Демидов подчеркнул, что основная функция нового подразделения — формирование собственной политической повестки МГЕР. «Рассчитываем, что создание регулярно действующего Политического совета обеспечит консолидированное планирование и достижение федеральных целей организации на новом этапе», — отметил Антон Демидов.

Принятые на X Съезде решения по обновлению МГЕР затронули не только организационную структуру.

«Также расширен состав Координационного Совета, принята обновленная система рейтингования региональных отделений, линейка новых проектов и целостная концепция развития до 2024 года», — рассказал Председатель КС МГЕР.

Напомним, X Съезд «Молодой Гвардии Единой России» проходит в подмосковной Кубинке на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России. Участие в главном политическом событии организации принимают более 100 представителей МГЕР со всей страны. Согласно Уставу МГЕР, Съезд является высшим руководящим органом, который созывается Координационным Советом не реже одного раза в три года.

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