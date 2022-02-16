Москва, , 13:17 — REGNUM Вице-премьер Марат Хуснуллин винит в росте цен на щебень логистику и сговор, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Щебень подорожал сегодня из-за логистики, из-за сговора, я не побоюсь этого слова, владельцев вагонов, которые сегодня, пользуясь случаем, подняли цены на 50−100%, и мы не можем вывести щебень», — сказал Хуснуллин.

По его словам, ситуация уже негативно влияет на стройки.

«Удорожание на щебень на М-12 — 8 млрд для бюджета, только перевозки», — привел он пример.