Омск, , 13:16 — REGNUM Десятидневный ребёнок заразился коронавирусом в Омске. Об этом 16 февраля сообщил главный врач городской детской клинической больницы №2 им. В. П. Бисяриной Антон Пилипенко.

Младенец StockSnap

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По его словам, особенностью пятой волны и нового штамма коронавируса стало то, что начали массово болеть дети. А десятидневный пациент заразился от матери, передаёт «Вечерний Омск», ссылаясь на информацию от медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля в Омской области выявлено 177 330 носителей коронавируса, выздоровели 147 819 человек, скончались 3739 ковид-пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Омской области стали ещё 11 человек