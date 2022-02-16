* ИГ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, , 13:17 — REGNUM Службы безопасности Иракского Курдистана, совместно с Контртеррористической службой Ирака провели операцию по ликвидации «спящей ячейки» террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 16 февраля сообщает Kurdistan 24.

Военнослужащие Пешмерга U.S. Army photo by Pvt

По данным журналистов, в результате спецоперации были захвачены пять человек, подозреваемых организации террористических нападений. Кроме того, службы безопасности обнаружили сеть тайников и укрытий боевиков, где они укрывались от преследований со стороны иракских служб безопасности.

Руководство Иракского Курдистана подчеркнуло важность сотрудничества со службами безопасности правительства Ирака в Багдаде.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.