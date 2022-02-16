Курск, , 13:15 — REGNUM В Курской области за последние сутки был госпитализирован 181 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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16 февраля зарегистрировано 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 145 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 98 тыс. 40 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 84 тыс. 788 пациентов, в том числе 129 — за последние сутки.

Всего скончался 2241 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.