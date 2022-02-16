Москва, , 13:13 — REGNUM В Москве сеть маршрутов электробусов за год выросла в два раза, сообщает 16 февраля пресс-служба департамента транспорта столицы.

Московский электробус Brateevsky

В настоящее время общая протяжённость маршрутов составляет 790 км. Всего электробусы используются на 68 маршрутах, на рейсы выходят 1000 единиц техники.

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов напомнил, что с 2021 года московские власти отказались от закупки дизельных автобусов в пользу электробусов.

«Сейчас в Москве на 68 маршрутах работают 1000 электробусов. Все электробусы — российского производства, их нам поставляют ПАО «КамАЗ» и «Группа ГАЗ». Стоимость — на 30% дешевле европейских аналогов», — сказал он.

В 2022 году планируется закупка ещё 450−500 электробусов, а в 2023 году общее количество электробусов в столице должно достигнуть 2 тыс. единиц.