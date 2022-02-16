Липецк, , 13:11 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 196 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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16 февраля выявлено 1019 новых случаев заражения коронавирусом — на 500 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 114 тыс. 149 случаев заражения.

За весь период наблюдения 93 тыс. 311 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1774 — за последние сутки.

За весь период скончались 3175 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.