Оренбург, , 13:11 — REGNUM В Оренбургской области вакантны должности 65 участковых полиции. Примерно 130 тысяч жителей не имеют постоянного участкового. Об этом 16 февраля в своем докладе перед депутатами Заксобрания заявил глава УМВД по региону Алексей Кампф.

По словам Кампфа, существующий сейчас уровень денежного довольствия ограничивает возможности конкурентного отбора кандидатов на вакантные должности. В качестве примера главный полицейский Оренбуржья привел размер зарплаты младшего лейтенанта полиции на первом году службы — 38 тысяч рублей, после пяти лет службы — 43 тысячи рублей, после десяти лет службы — 47 тысяч рублей, после 15 лет службы — 54 тысячи рублей. Младший сержант полиции получает 28 тысяч рублей, стажер по должности — 15 тысяч рублей.

«Цифры говорят сами за себя. Не менее сложная ситуация в подразделениях патрульно-постовой службы, где некомплект составляет 5%, а уровень заработной платы оставляет желать лучшего», — сказал он.