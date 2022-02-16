Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Американская модель Сондра Теодор рассказала о жестоком обращении редактора Playboy Хью Хефнера по отношению к ней. Об этом 16 февраля пишет Daily Mail.

Хью Хефнер Toglenn

По словам Теодор, она получила психологическую травму из-за поведения Хефнера. Он якобы заставлял её заниматься сексом с другими мужчинами и женщинами, пока он снимал это на камеру. Как утверждает модель, однажды она застала Хефнера, ласкающего их собаку. «Он был как вампир, он высасывал из меня жизнь. Он действительно был монстром. Вещей, которые его заводили — их всегда было недостаточно для него», — заявила Теодор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вдова Хью Хефнера уничтожила его архив с фотографиями голых моделей после того, как одна из бывших девушек редактора рассказала об их существовании. «Я нашла тысячи фотографий с одноразовых фотоаппаратов, о которых Вы говорили. Я немедленно разорвала их и уничтожила каждую фотографию с Вами и с бесчисленным множеством других женщин. Их больше нет», — обратилась Крис Хефнер к модели Холли Мэдисон.

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