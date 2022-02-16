Чита, , 13:11 — REGNUM В Чите суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть малолетнего пассажира. Подробности 16 февраля сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.

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Суд установил, что 12 сентября 2021 г. в утреннее время молодой человек, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21 061 с неисправностями ходовой части и тормозной системы.

На восьмом километре Агинского тракта в Чите он выехал на полосу встречного движения, где поочередно допустил столкновения с двумя автомобилями, в результате которых 10-летняя пассажирка одного из них от полученных травм погибла на месте.

Суд признал несовершеннолетнего водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишением права управления транспортом сроком 2 года 10 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родителей ребенка и взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в сумме 1,5 млн рублей каждому.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье по итогам 2021 года удалось стабилизировать ситуацию на дорогах и добиться снижения числа дорожно-транспортных происшествий на 20,7%.

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