Пекин, , 13:09 — REGNUM Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев заняли третье место в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.

Александр Большунов (сс)Granada

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Первое место заняли норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, прошедшие дистанцию за 19 минуты 22,9 секунды. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки, отставшие на 2,5 секунды.

Отставание российских лыжников составило 4,3 секунды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Большунов и Терентьев вышли в финал командного спринта, несмотря на падение Терентьева.

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