Казань, 16 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 16 февраля насчитывается 10 851 официально зарегистрированный в органах службы занятости безработный гражданин, что на 214 человек больше, чем неделей ранее. Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,53% от численности рабочей силы, сообщает минтруда, занятости и соцзащиты РТ.

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Работодателями в республиканские органы службы занятости населения представлены 53 319 вакансий. Только за неделю ими предложено 7572 вакантных рабочих места.

Из новоявленных безработных ранее осуществлял трудовую деятельность 591 человек, 24 — приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников.

ИА REGNUM напоминает, в конце января в Татарии официально безработными числились 10 476 человек.

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