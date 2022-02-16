Красноярск, , 13:06 — REGNUM Советский районный суд Красноярска вынес приговор 29-летней женщине-наркокурьеру (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

Суд George Hodan

По данным ведомства, жительница города Дивногорска являлась наркокурьером интернет-магазина, зарегистрированного в одном из мессенджеров. Сотрудники УФСБ задержали её в феврале 2021 года при попытке сбыта наркотического средства.

Выяснилось, что женщина, желая подзаработать, зарегистрировалась в интернет-магазине, специализирующемся на сбыте указанных веществ. Она получала от оператора магазина координаты местонахождения закладок и реализовывала наркотики среди наркозависимых жителей Красноярского края.

Против женщины было возбуждено уголовное дело. Суд признал её виновной и назначил семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

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